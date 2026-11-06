‘The Mirror Maker’, la canción de U2 dedicada a Rosalía

El universo musical de Rosalía ha despertado la admiración de una de las bandas más importantes del rock internacional. U2 ha dedicado una de las canciones de su próximo disco a la artista catalana, un tema que esconde una historia que comenzó a tomar forma hace casi una década.

‘Carnaval de Luz’ es el título del nuevo álbum del grupo irlandés, que verá la luz el próximo 13 de noviembre. Su decimosexto trabajo de estudio reúne doce canciones inéditas y llega en un año especial para la banda, que celebra su 50 aniversario.

Entre los temas del disco figura ‘The Mirror Maker (Rosalía)’, una composición con la que Bono y sus compañeros rinden homenaje a la cantante española. Aunque Rosalía no participa en la grabación, sí ha formado parte de la historia de la canción y llegó a intercambiar mensajes con el vocalista para ayudarle con algunas palabras en español.

2017, el origen de ‘The Mirror Maker’

La historia del tema se remonta a 2017, cuando The Edge creó una primera maqueta titulada ‘Kuti Rocker’. Desde entonces, la canción pasó por numerosas transformaciones hasta alcanzar su versión definitiva, que, según el productor Jacknife Lee, fue la número 196.

Bono explicó en una entrevista con Zane Lowe el significado de la composición y la elección de Rosalía como inspiración. El cantante reflexionó sobre el ego y el narcisismo en el mundo artístico y defendió que hay creadores capaces de mirar más allá de su propia imagen.

"Existe otro tipo de espejo que no es narcisista; en realidad, es simplemente una especie de reportaje de lo que hay detrás de ti, de aquello que te ha llevado hasta delante del espejo. Pero los artistas que nos gustan siempre consiguen, de alguna manera, atravesar el espejo. Les interesa lo que está pasando detrás de él", explicó.

Letra de la canción “For all they’ll never sing or say For all the dreams damned in a giirrrl Rosalía la olé Ro sa lía Who are ya? Rosalía mamaladyday Rosalía Rosalía In your dancing we learn how to praaaay Rosa Rosa Rosalía make the world go away”

Para U2, Rosalía es una de esas artistas. Bono destacó que su talento va más allá de lo físico y que también alcanza lo metafísico, una de las razones por las que decidieron dedicarle esta canción.

Rosalía recibió un mensaje de Bono

Para contactar con la artista catalana, Bono recurrió a Penélope Cruz, que hizo de intermediaria entre ambos. El vocalista quería compartir con ella el proyecto y consultarle algunas palabras que pretendía incluir en la letra.

La propia Rosalía contó esta anécdota durante su visita al programa estadounidense de Jimmy Fallon. La cantante explicó que no conocía personalmente a Bono, pero que recibió un mensaje suyo en el que le hablaba de la nueva composición.

"No conozco personalmente a Bono, pero me escribió y me dijo que tenía este proyecto, una nueva canción, ‘The Mirror Maker’, creo que ese es el nombre. Y luego me preguntó si algunas de las palabras que quería usar tenían sentido. Entonces le dije: ‘No sé, pero siéntete libre de inventar tu propio idioma’", relató la intérprete de ‘La Perla'.