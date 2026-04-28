Taylor Swift registra su voz e imagen para protegerse de la inteligencia artificial

Imagen registrada por Taylor Swift durante su gira The Eras Tour, utilizada para proteger su identidad frente a usos no autorizados mediante inteligencia artificial.

La expansión de la inteligencia artificial generativa ha encendido las alarmas en la industria musical. Ante el creciente uso de voces e imágenes sin autorización, la cantante Taylor Swift ha decidido dar un paso al frente para proteger su identidad digital.

La artista ha registrado su voz y su imagen como marca en Estados Unidos, en una estrategia pionera para blindarse frente a posibles usos indebidos mediante herramientas de IA, en un contexto donde la regulación aún es limitada.

Una estrategia preventiva ante un vacío legal

La medida incluye el registro de dos clips de voz: “Hey, it’s Taylor Swift” y “Hey, it’s Taylor” utilizados en plataformas como Spotify o Amazon Music, además de una imagen icónica con el body rosa de Vercace duante la canción Lover en su gira The Eras Tour, una de las más exitosas de la historia. Este fue su mensaje en el 2025 para sus principales oyentes de Spotify diciedo su característico "It´s Taylor":

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Más allá de proteger esos elementos concretos, el objetivo es sentar un precedente legal que permita actuar contra imitaciones generadas por inteligencia artificial que resulten “confusamente similares”. La decisión no llega por casualidad. En los últimos años, la cantante ha sido víctima de contenidos falsos generados por IA, desde deepfakes de carácter pornográfico hasta un supuesto mensaje político en el que apoyaba a Donald Trump, algo que nunca ocurrió.

Estos casos han evidenciado los riesgos de una tecnología capaz de difuminar la línea entre lo real y lo artificial, generando preocupación tanto en artistas como en la industria del entretenimiento.

Una tendencia creciente en Hollywood

Taylor Swift no es la única figura pública que ha optado por esta vía. El actor Matthew McConaughey también ha registrado su voz y expresiones características, como su famosa frase “Alright, alright, alright!”, en un intento por proteger su identidad frente a la IA.

Expertos en propiedad intelectual señalan que este tipo de registros pueden ofrecer herramientas legales adicionales para combatir el uso no autorizado de contenido generado artificialmente.

Mientras los gobiernos avanzan lentamente en la creación de marcos regulatorios, artistas como Taylor Swift están optando por anticiparse al problema. La estrategia busca garantizar el control sobre su imagen y voz en un entorno digital cada vez más complejo.

El movimiento marca un punto de inflexión en la relación entre creatividad y tecnología, y abre un nuevo frente en la defensa de los derechos de autor en la era de la inteligencia artificial.