Vídeo | Ed Sheeran califica de “catastrófica e injustificable” la situación en Gaza tras la polémica con el rapero Macklemore

Ed Sheeran, durante su concierto en Filadelfia, donde se pronunció sobre la situación en Gaza.

Ed Sheeran se pronunció este sábado sobre la situación en Gaza durante su concierto en Filadelfia, en el que aseguró que la devastación y la pérdida de vidas civiles le han “roto el corazón”. El cantante británico calificó lo que está ocurriendo en Gaza de “catastrófico, injustificable y desproporcionado”, en el que supone su posicionamiento público más explícito sobre el conflicto desde que comenzó la polémica en torno a su gira estadounidense.

Las declaraciones se produjeron en el Lincoln Financial Field, en el primer concierto de Sheeran desde que el rapero Macklemore fue apartado como telonero de su Loop Tour en Estados Unidos. La decisión llegó después de que Macklemore expresara su apoyo a Palestina durante una actuación en Nueva Jersey y pronunciara el lema “Free Palestine”. Según el promotor, los propietarios de varios recintos habían comunicado que no permitirían los conciertos si el rapero permanecía en el cartel.

Sheeran sostuvo durante el concierto que no fue él quien decidió retirar a Macklemore, sino los promotores y responsables de los recintos. El cantante explicó que había intentado buscar una solución y reconoció haber cometido “errores” durante una semana que calificó de especialmente complicada.

Sheeran cambia el tono sobre Gaza

El artista había defendido anteriormente que sus conciertos no eran un foro político y que quería que su música se centrase en la unidad y la humanidad. Sin embargo, en Filadelfia decidió abordar directamente la situación en Gaza y la controversia generada por la salida de Macklemore.

Sheeran también condenó el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que calificó de “horrendo”, y expresó su preocupación por la pérdida de vidas civiles y de niños en Gaza. Además, se refirió a la situación en Cisjordania y a lo que definió como una “injusticia sistémica”.

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El cantante afirmó que no quería convertirse en un músico activista, pero señaló que la polémica le había situado en medio de un debate sobre libertad de expresión y política. También defendió que sus conciertos deben ser espacios abiertos para personas con opiniones diferentes.

Ed Sheeran, durante su concierto en Filadelfia, donde se pronunció sobre la situación en Gaza.

La controversia provocó además la salida de varios artistas de la gira. Entre ellos estuvieron Finneas, Lukas Graham y Aaron Rowe, además de la banda irlandesa Beoga, que acompañaba a Sheeran durante parte de sus actuaciones.

La polémica también ha tenido consecuencias económicas. Macklemore anunció que donará un millón de dólares de sus ingresos netos de la gira a organizaciones de ayuda a Palestina. Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y vinculado a uno de los estadios de la gira, aseguró posteriormente que Sheeran había acordado donar dos millones de dólares y que le había pedido igualar esa cantidad.

Antes del concierto de Filadelfia, además, se produjeron protestas propalestinas en los alrededores del estadio. El concierto siguió adelante con Sheeran inicialmente solo sobre el escenario y con otros músicos incorporándose posteriormente.