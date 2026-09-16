Al menos trece muertos por el derrumbe de un edificio de seis pisos en Gaza

El derrumbe sobre tiendas de campaña de un edificio en el que residían desplazados en Gaza se ha cobrado al menos la vida de trece personas, mientras una decena han resultado heridas y varias docenas se consideran de momento desaparecidas.

El inmueble, de seis plantas y conocido como Edificio de la felicidad, acogía a cerca de un centenar de personas, particularmente familias con niños, que residían entre sus muros a pesar de los daños que presentaba a causa de los ataques de Israel.

Su colapso pone en alerta a Protección Civil, que no descarta otros derrumbes en edificios que todavía siguen en pie en el enclave palestino. Es por ello que ha pedido una vez más que se permita la entrada de equipamiento y maquinaria para llevar a cabo labores de búsqueda y rescate de personas que podrían hallarse bajo los escombros.

Sobre esa "obstrucción deliberada" de las operaciones de rescate han hablado también las autoridades gazatíes, que han responsabilizado de ello tanto a Israel como a la comunidad internacional.

Además, han advertido que este suceso "ahonda la catástrofe humanitaria" en Gaza, donde más de 8.500 personas siguen desaparecidas bajo los escombros y más de 75.000 han sido asesinadas por el ejército de Israel desde el 7 de octubre de 2023.