Vídeo | Leo Messi desata la locura a su llegada a Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias

El futbolista argentino Leo Messi ya se encuentra en Asturias para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jugador ha llegado este jueves a Oviedo acompañado de su mujer, Antonella Roccuzzo, despertando una gran expectación entre los aficionados que aguardaban su aparición.

La pareja llegó alrededor de las 13:00 horas al Hotel de la Reconquista, donde decenas de seguidores recibieron al futbolista entre aplausos, vítores y gritos de emoción. Messi se acercó a los presentes para firmar autógrafos y hacerse fotografías, mientras una banda de gaitas le daba la tradicional bienvenida al Principado.

Messi participará en un encuentro con el público

Antes de recibir el galardón, el futbolista tiene previsto participar este jueves, a partir de las 17:30 horas, en un encuentro con el público en el Palacio de los Deportes de Oviedo, dentro del ciclo "Toma la palabra".

Durante el acto hablará sobre su trayectoria profesional y los valores que han marcado su carrera deportiva, en la que acumula 47 títulos. La entrega de los Premios Princesa de Asturias tendrá lugar este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo, en una ceremonia presidida por los Reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Los actos oficiales comenzarán este jueves con el tradicional concierto en el auditorio ovetense, al que también asistirá la Familia Real.

Una visita breve antes de regresar a Estados Unidos

La estancia de Messi en Asturias será corta debido a sus compromisos deportivos con el Inter de Miami. Tras recibir el premio, el futbolista tiene previsto viajar a Nueva York para disputar el sábado 24 de octubre un partido contra los New York Red Bulls.

Por este motivo, es posible que el argentino no pueda asistir a la cena posterior a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.