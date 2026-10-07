Vídeo | Messi se despide de Argentina a lo grande: gol, dos asistencias y una ovación eterna

El futbolista Lionel Messi durante la celebración del partido entre las selecciones de Argentina y Benín

Lionel Messi puso punto final a 21 años con la selección argentina con una última exhibición en El Monumental. A sus 39 años, el capitán se despidió de la Albiceleste con una victoria ante Benín, un gol, dos asistencias y el reconocimiento de los 85.000 aficionados que llenaron el estadio.

La emoción comenzó antes de que rodase el balón, durante el himno, y alcanzó uno de sus momentos más especiales en el minuto 10, cuando el encuentro se detuvo para que todo El Monumental ovacionase a Messi.

Argentina dominó durante la primera mitad, con Julián Álvarez especialmente activo y Messi apareciendo entre líneas. El '10' dispuso de varias oportunidades, pero se encontró con un inspirado portero de Benín. Los visitantes también obligaron a intervenir al Dibu Martínez.

Otamendi y Nico Paz, protagonistas junto a Messi

La segunda mitad comenzó con otro homenaje. Nicolás Otamendi, que también afrontaba su despedida, abrió el marcador en el minuto 48 al rematar con el pie un saque de esquina servido por Messi.

Poco después llegó el segundo. Nico Paz, que apenas llevaba un minuto sobre el césped, recibió un pase de Messi y definió con la zurda al palo largo. El joven futbolista viste el dorsal 18, el primero que llevó Leo con la selección absoluta.

Messi terminó encontrando su propio gol en el minuto 70. El capitán asumió el lanzamiento de un penalti y colocó el balón en la escuadra para cerrar su despedida con un tanto y dos asistencias. Incluso pudo ampliar su cuenta, pero el guardameta rival y el palo evitaron que lo hiciera.

El argentino cerró así una etapa de 21 años con su selección. Messi se marchó de El Monumental entre una última gran ovación, poniendo fin a una trayectoria histórica con la camiseta albiceleste.