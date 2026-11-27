"Galicia es mi región favorita de España", señala Bart Davenport, voz y guitarra del grupo californiano de blues mod que completan Xan McCurdy en guitarra, Michael Therieau en bajo y John Kent en batería, que actuará en Ourense el 3 de diciembre en El Liceo, para reencontrarse con un público ya adepto a su sesentero sonido gracias a una reunión y edición de su disco Latest Hits!. Además de su pasión por Galicia, Bart es admirador de una música española que incluye tanto a Paco de Lucía como a Los Brincos, Los Bravos o Los Canarios. Los 60 son los 60: "Cada vez que vengo a España compro viejos singles de 45 RPM y ya tengo una colección bastante completa. Uno de mis favoritos de todos los tiempos es 98.6 de Los Ángeles. ¡Es mejor que el original de Keith! (risas)".

Pregunta. Acaban de lanzar “Latest Hits”, ¿cómo se pergeñó la reunión y cómo el lanzamiento del disco?

Respuesta. Pensamos que necesitábamos un tercer álbum para ampliar nuestro legado, uno que sonara más a los 60 que los dos primeros.

P. Cuentan con un sello propio de los 90, como parte de una escena mod, rhythm and blues, garage rock y soul. ¿Cómo planifican sus shows hoy? ¿Vale más honrar lo clásico que aggiornarse a un presente en el que todo suena igual?

R. Nuestro espectáculo en directo actual es bastante parecido a lo que hacíamos en los 90. Yo toco un poco menos la armónica y las canciones más nuevas se basan más en la guitarra de Xan. No necesitamos rendir homenaje a los clásicos, simplemente tocamos como sabemos y resulta que eso es clásico porque es de ahí de donde venimos. No sabríamos cómo adaptarnos al presente, aunque lo intentáramos (risas).

P. El 3 de diciembre se presentan en Ourense, Galicia, ¿qué relación tienen con esta región y cómo será el show que ofrecerán al público?

R. Galicia es mi región favorita de España. Admito que no conozco mucha música tradicional gallega, pero puedo nombrar a un artista de folk-rock fantástico de Santiago de Compostela, Espiño, que fue telonero nuestro la última vez que estuvimos allí, y a un buen amigo tocando algo así como una pandereta en un centro social de Vigo. Sin duda, eso era música tradicional. He tocado varias veces en el Pop Torgal de Ourense en solitario y ¡me encanta ese sitio! Y también tengo muchas ganas de volver a las Termas. Espero reencontrarme con los fans con The Loved Ones en el Liceo con mucho más rock and roll.