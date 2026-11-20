“Tengo muchas ganas de subirme a un escenario”, espeta Candela Liste, quien acaba de lanzar como adelanto de su segundo disco el single “Simplemente”. El principal escenario posible es su Galicia natal, para que la cantante, guitarrista, baterista, bajista, pianista y productora coruñesa muestre en vivo su novedad.

Pregunta. Para crear este disco te inspiraste en la obra “Sencillamente así” del filósofo Alan Watts. ¿Cómo te influenció en lo creativo y en lo personal?

Respuesta. Al acabar la gira de mi primer disco, “Caos”, venía de una etapa más oscura y empecé a componer canciones más soleadas y ver las cosas de otra manera. En ese proceso descubrí a Watts, y su forma de entender la vida: no va de ser feliz ni de tener todas las respuestas, sino de dejar de hacerse preguntas y, simplemente, vivir. Sentí que le estaba poniendo título a todo lo que estaba componiendo, y las melodías y la transformación personal sucedieron de forma simultánea y natural. Con “Simplemente” he recuperado la sensación de que la música puede ser un espacio de juego y libertad. Quise trasladar esa idea al deseo, a la atracción y a mi propia sexualidad, tratándolos con naturalidad, sin sentir que haya que justificarse si te atrae un hombre o una mujer. Musicalmente, ha sido una forma de soltar el control: he jugado con loops rítmicos, destrozado el sonido de la guitarra e incluido el autotune. Todo desde la diversión y la curiosidad.

P. ¿Cuáles mencionarías como las principales diferencias entre el nuevo disco y tu debut?

R. Es una propuesta más popera que mi debut y mantiene mi identidad. “Caos” tenía un sonido rock orgánico y más de nicho, con armonías complejas y arreglos poco convencionales. Que me siguen encantando, pero ahora me apetece explorar una música más ligera. En lo lírico busco conectar mejor con mi generación, y me ha marcado mucho “Spanish Leather” de Guitarricadelafuente. Estoy intentando sobre pensar menos las letras y dejarme llevar más por la intuición. Esta vez también me ocupo de mezclar los temas para conseguir el sonido que tengo en la cabeza. Creo que todavía faltan referentes femeninos en ese ámbito y me gustaría contribuir a que eso cambie.

P. A nivel compositivo, ¿te influye de alguna manera haber nacido en Galicia?

R. He tenido la suerte de crecer en Coruña, rodeada de naturaleza y de gente que quiero. Supongo que eso influye en mi forma de ver las cosas y, por tanto, en lo que escribo. No diría que mis canciones tienen influencia tradicional gallega, pero sin duda el entorno me ha dado una sensibilidad que acaba estando presente en ellas.