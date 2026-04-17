¿A quién le importa?

Con fecha programada para el 19 de junio, Boikot presenta “No les interesa”, un álbum con el que la banda madrileño-gallega no sólo no renuncia a su espíritu punk rock combativo sino que lo reafirma, una vez más, para alzar su voz en contra de un injusto sistema social, económico y cultural. Casi cuatro décadas de trayectoria lleva el grupo con una propuesta que no se agota. ¿Cuál es su secreto? “Invitar a la reflexión”, según Juan Carlos “Juankar”, voz y bajo del combo que completan Alberto Pla en voz y guitarra, “Kosta” Vázquez en voz y guitarra, Juan Carlos “Grass” Zapata en batería, Xabi Arakama en trikitixa y Juan Antonio Rivas en trompeta y violín.

“Toro” y “Los últimos niños” son los singles adelanto de un trabajo con el que Boikot mantiene su compromiso con causas que, a pesar de muchos y a beneficio de unos pocos, no pierden vigencia.

Pregunta. Llevan casi cuatro décadas como abanderados del punk rock español, con el espíritu combativo que ello implica. En “No les interesa” vuelven a tocar temas sociales y culturales que parecen no tener remedio por el hecho de que no se les da solución. ¿Cuál es su inspiración para mantenerse firmes a pesar de este bucle de injusticia social, cultural y económica?

Respuesta. Me alegra que me haga esa pregunta. La inspiración es la reafirmación y la creencia en principios sociales que parece que se nos van olvidando en una sociedad cada vez más individualista y conformista, envenenada por exceso del ego inmediato del “yo” por delante de los demás, cuando realmente uno ve en su entorno que nadie llega a fin de mes. Vivimos en una sociedad conformista y envenenada, con todos los problemas asociados que conlleva.

P. En el primer single “Toros”, hay frases como “Aunque digan que es cultura, esto es muerte, esto es dolor”, “El arte no es tortura” o “El dolor no es tradición”. ¿Cuánto puede hacer vuestro granito de arena en una Tauromaquia que parece más consolidada y aplaudida que nunca en una España que va de progresista pero está en permanente involución?

R. Es una involución subvencionada con dinero público, en muchos casos en las comunidades que menos dinero destinan a recursos como la vivienda y donde se olvidan de la sanidad y la enseñanza, cuando deberían ser el motor principal de una educación civilizada y acorde a nuestro tiempo. Nuestro granito de arena consiste en difundir un mensaje que invite a la reflexión sobre si ese arte es cultura o tortura. Hay personajes que no deberían haber salido de las cavernas; son esos mismos personajes los que nos quieren meter en la Edad de Piedra y hacer un país con mentalidad en blanco y negro.