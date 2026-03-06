Tras grabar su último single, “Si te aleja del amor no puede ser bueno”, con el músico compostelano Ortiga, el grupo Calequi y Las Panteras vuelve a vincularse a Galicia, ahora en la gira de presentación de su recién editado trabajo discográfico “Tres”, que cuenta con una fecha en Lugo el 13 de marzo y otra en La Coruña el 14. “Estamos muy ilusionados porque el comienzo de nuestro ‘Tres Tour’ sea en una tierra con la que tenemos tanta conexión a través de nuestra familia y a través de nuestros amigos”, asegura el músico argentino radicado en Madrid Javier Calequi, afamado por ser nada más ni nada menos que el director musical del cantautor Jorge Drexler, y que lidera el combo de funk, afropop y ritmos latinos que completan sus compañeras madrileñas Lauri Revuelta y Luisa Corral.

Después de “Gualicho” (2021) y “Mezcla rica” (2023), “Tres” (2026) es el tercer disco de un grupo cuyas performances se caracterizan por un particular derroche de energía, lo cual podrá apreciarse en breve en las paradas gallegas de su gira.

Pregunta. ¿Cómo encuentra al grupo un presente en el que están lanzando vuestro disco “Tres”?

Respuesta. -Pues ahora comienza lo bueno. Hemos estado grabando sin parar, en un proceso que comenzó en el Náutico de San Vicente, pasó por República Dominicana, y concluyó en Madrid. Fueron muchos meses cocinando un disco del que estamos muy orgullosos. Ahora comienza lo bueno, que es lanzarlo, tocarlo y compartirlo.

P. Están lanzando canciones nuevas. Pero, ¿tienen una favorita de vuestro repertorio? ¿Y, qué canción elegirían de otro artista para versionar?

R. Javier Calequi: Uf, son muchísimas las preferidas por el grupo en todo sentido. Por ello lo contesto de manera individual. Para mí, la mejor canción del grupo es “Los gatos”. Y si tuviera que elegir una canción para versionar me gustaría “Tierra” de Xoel López. Y creo que en un tono “Dijon”. A él le haría gracia, supongo.

P. El último single del disco contó con la colaboración de Ortiga, artista de Galicia, donde van a estar actuando en el inicio de la gira de presentación de “Tres”. ¿Tienen algún tipo de vínculo con esta tierra? ¿Qué expectativas tienen sobre esta nueva visita?

R. Tenemos familia y muchísimos amigos por allí; amamos Galicia y siempre que podemos volvemos. La escena musical es única en todo el país. Probablemente, el ida y vuelta de su historia haya enriquecido muchísimo la cultura, y se nota. Nuestras expectativas son altas porque tuvimos la suerte de ir muchas veces; será una ﬁesta y uno de los primeros destinos de nuestro nuevo tour. No podríamos estar más contentos de que sea allí.