Guadi Galego regresa a Ourense con un espectáculo íntimo: "Era importante estar aquí"
LA REVISTA
“Síntome moi identificada coa música da cidade; para min era importante estar en Ourense e aquí estou”, explica a cantautora coruñesa Guadi Galego sobre a súa visita á Cidade de las Burgas
“Teño moitísimos amigos en Ourense e síntome moi identificada coa cidade. Para min era importante estar en Ourense”, esgrime Guadi Galego sobre as súas presentacións na cidade os días 13 e 14 de novembro. Neste caso nun formato íntimo que agradece moito un público que ás veces é partidario de fuxir da actual vida vertixinosa e refuxiarse na calidez dunha cantautora cuxo espectáculo “Oníricos e outros delirios” é ideal. “Hai sitio para todo -detalla a coruñesa-. Simplemente hai que buscar o público que estea disposto a chegar aí”.
Os concertos serán no Café Cultural Auriense e o repertorio centrarase no disco “Pélago. Contos oníricos”, en formato de trío: Guadi Galego en piano e voz, Vic Moliner en baixo e sintetizadores e Iago Carro en batería.
Pregunta. -Por que a elección do formato sala e unha formación reducida a trío?
Respuesta. -Precisaba recuperar os espazos para a música desde o máis íntimo, cun formato pequeno que require certa atención. Apetecíame tocar en salas pequeniñas, cun aforo reducido, aínda que tivésemos que repetir, para poder estar o máis preto posible de cada persoa. E tamén poñer en valor os espazos onde sempre comezou a música: as salas de concertos.
P. -Por outra banda, o contido do teu disco “Pélago. Contos oníricos” préstase a unha presentación íntima, pensáchelo así? Completarás con algún outro repertorio?
R. -Si, evidentemente. O disco está concibido como unha viaxe emocional pola miña infancia e adolescencia, a través dunha narración que puido ser real, ficticia ou soñada, non? Por iso se prestaba a unha presentación íntima, que podía ser nun teatro ou noutro tipo de espazo, pero que ao final me levou a ese sitio onde crin que debía empezar. Completarei o espectáculo con algúns temas da miña carreira que creo que poden encaixar neste formato e deixarei tamén unha folla de ruta aberta ao que me apeteza facer ese día en concreto. En cada concerto, ao mellor, soa algún tema diferente.
P. -Estrearás este espectáculo en Ourense, como definirías a túa relación coa cidade?
R. -A miña relación coa cidade e, en concreto, Auriense vén de lonxe. Estiven na inauguración, cando abriu, e alí mesmo pechei a miña primeira xira, a de “Lúas de outubro e agosto”. Teño moitísimos amigos en Ourense e síntome moi identificada coa música da cidade. Teño amigos no Sonoro Maxín e tamén xente próxima que está no activismo cultural. Para min era importante estar en Ourense por moitas razóns. E aquí estou. Dixen “vou” e cheguei.
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