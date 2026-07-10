Carlangas: raíz galega

Con un sonido que lo acerca a su idiosincrasia más pura, esto es, la reivindicación de la cultura rock que lo formó y que lo hizo ser quien es hoy, Carlangas presenta “Universo paralelo”, un álbum que no tiene mucho que ver con su antecesor “Bailódromo, Vol. 1” y que el propio compostelano, dada esta vuelta de tuerca, define como “volver a casa después de hacer un viaje guapísimo”. Canciones que muestran su faceta más romántica y gamberra a la vez como “Gran Vía” o “DNI”, otras donde eleva la electricidad y la urgencia como “Problemas” y hasta un guiño al blues-garage más aceitado en “Vienen a por ti” forman parte del nuevo disco que contará con citas de la trascendencia de las salas La Riviera en Madrid (30 de octubre) y Apolo en Barcelona (12 de noviembre), sin olvidar, por supuesto, su tierra gallega: actuará en Rock in Cambre, en La Coruña (26 de septiembre).

Carlangas vuelve al sonido rockero de su popular banda Novedades Carminha con “Universo paralelo”, un disco que tiene programado presentar en una Galicia natal que es “importante” en cada detalle de su vida

Pregunta. Tu nuevo álbum se titula “Universo paralelo”. ¿Puede funcionar la música como un universo paralelo en tanto cobijo de un contexto tan adverso como el actual?

Respuesta. Esa es la propuesta. Buscar un sitio donde poder estar un rato en paz para poder enfrentarse a la realidad después.

P. En tu nuevo álbum hay una vuelta a un sonido más rockero y guitarrero más propio de Novedades Carminha que de tus trabajos solistas. ¿Surgió como una necesidad artística?

R. Soy un caprichoso. Me apeteció, conocía el terreno y lo hice. Me sentó muy bien hacerlo, es como volver a casa después de hacer un viaje guapísimo.

P. ¿Qué tanta madurez personal y artística te propició haberte convertido en un artista solista?

R. El grupo que tenía con mis amigos decidió darse un descanso indefinidamente, y a mí me gusta hacer canciones desde pequeño. No es madurez, que también, es que vivo así desde que tengo recuerdo y tuve que buscarme otro espacio y otro nombre para hacerlo.

P. En la gira de presentación de tu disco vas a actuar en los más importantes festivales estivales y también en salas de la trascendencia de La Riviera de Madrid o Apolo de Barcelona. ¿Cómo encaras esta agenda?

R. Partido a partido. Cada bolo es importante, pero ver mi nombre en La Riviera, en Apolo y en los mejores festivales de España me tiene contento y nervioso a partes iguales. Siento responsabilidad y unas ganas tremendas a la vez. Estoy listo y bien rodeado para dar lo mejor.

P. Más allá de tan importantes citas, ¿tiene Galicia un significado especial a la hora de actuar?

R. Si. Lo tiene no sólo para actuar; es importante en cada cosa que hago en mi vida. Soy de aquí y con las raíces no se juega.