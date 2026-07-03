La playlist de... Apolo 18
LA REVISTA
Échale un vistazo a la playlist de Apolo 18
Esta es la playlist del grupo Apolo 18
► You Made Me Realise — My Bloody Valentine
► Kick the Tragedy — Drop Nineteens
► Pecado — Candelabro
► Familia S.L. — Carlangas
► Recurrent — Snarky Puppy
► Nude — Radiohead
► Schizophrenia — Sonic Youth
► Los libros de la buena memoria — Invisible
► Abulia — El Diablo de Shanghái
► Living Is a Problem Because Everything Dies — Biffy Clyro
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