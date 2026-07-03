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La playlist de... Apolo 18

LA REVISTA

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Apolo 18.
Apolo 18.

Esta es la playlist del grupo Apolo 18

► You Made Me Realise — My Bloody Valentine

► Kick the Tragedy — Drop Nineteens

► Pecado — Candelabro

► Familia S.L. — Carlangas

► Recurrent — Snarky Puppy

► Nude — Radiohead

► Schizophrenia — Sonic Youth

► Los libros de la buena memoria — Invisible

► Abulia — El Diablo de Shanghái

► Living Is a Problem Because Everything Dies — Biffy Clyro

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