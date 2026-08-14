EP "La rendición": "Esto suena a Taïn"

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La nueva playlist de... Taïn
LA REVISTA
Vivimos demasiado pendientes de ganar. Ganar discusiones, ganar tiempo, ganar reconocimiento, ganar, ganar, ganar. Y, sin darnos cuenta, acabamos convirtiendo nuestra vida en una competición contra nosotros mismos, dice el joven artista coruñés Taïn para explicar el sentido de su EP “La rendición”. Debutante en la música a ritmo de rap, en 2023 se adentró en el pop rock para lanzar en 2024 los EPs “Amor subterráneo” Vol. 1 y Vol. 2, convertidos en el LP “Amor subterráneo” en 2025. “Yo vengo del rap y eso sigue estando en mi manera de escribir y de interpretar las canciones -señala el cantante, instrumentista y compositor-. Pero me siento cómodo con la etiqueta de pop punk porque ayuda a situar a alguien que aún no conoce mi música. Aunque prefiero que la gente diga ‘esto suena a Taïn’. Es la identidad que estoy intentando construir”. Al igual que con su anterior trabajo, “La rendición” sale a modo de primer EP y será completado con el segundo antes de fin de año: “Prefiero poder darle a cada canción su espacio, construir un universo alrededor de cada lanzamiento y dejar que el público descubra el proyecto poco a poco”.
Pregunta. ¿Qué pasó en tu vida para que escribas el EP “La rendición” a modo de quiebre con lo anterior?
Respuesta. El quiebre fue darme cuenta de que había heridas que creía cerradas porque había aprendido a vivir con ellas. Durante mucho tiempo fui construyendo una versión de mí que funcionaba: trabajaba, hacía música, salía al escenario y seguía adelante independientemente de lo que me pasara por dentro. Pero esa versión dejó de ser suficiente. No fue que pasase una cosa concreta; me di cuenta de que muchas cosas que creía superadas me seguían condicionando. Cerré los ojos y, cuando los volví a abrir, seguía teniendo delante cosas que llevaba años intentando esquivar. Entendí que la revolución que necesitaba no era cambiar mi vida, sino dejar de luchar contra mí mismo.
P. Tu carrera va en franco ascenso, ¿cómo vislumbras lo que sigue?
R. Intento no pensar demasiado en el futuro porque una de las cosas que más me ayudó a crecer fue estar muy pendiente de lo que está pasando ahora mismo. Lo que sí tengo claro es que quiero seguir creciendo sin perder lo que me trajo hasta aquí. Quiero hacer discos cada vez mejores, tocar en escenarios más grandes y llevar mi música fuera de España. Mi objetivo no es tener mejores números sino conseguir que cada vez haya más gente que sienta que esto también es suyo.
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