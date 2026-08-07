El "folk vulnerable" de Inés de Lis en su debut como solista

Con la elección de un particular camino entre el lo-fi folk, el cancionismo alternativo y el antifolk y con la ilusión, según sus propias palabras, de “llevarlo a la mayor cantidad de lugares posible”, Inés de Lis, la que fuera frontwoman de Faneka entre 2016 y 2025, presenta “Time Honey”, un debut como solista con el que proyecta su afianzamiento en la música pop de autor.

La propuesta de la artista de origen gallego asentada en Madrid, que no sólo se dedica a la canción sino también a la musicoterapia y a la docencia, clases de composición de por medio, contiene una marcada ambivalencia. Por un lado, ofrece unas canciones que, aunque desde el folk alternativo contemporáneo como punto de partida, se proyectan hacia un modernismo que la propia Inés define como “glitch folk”, producto de la interferencia de los cables con la electrónica (o indiefolktrónica, incluso) y un sonido absolutamente pop, tal como queda demostrado en títulos como “If I Didn’t Know Better”, “Body & Mind” o “Reality has been jinxed”.

Por otro lado, remite a las grabaciones de campo que a principios del siglo XX se entendían como “recogidas” y que atravesaron desde aquella época la música tradicional pero también géneros como el blues y el folk. Tal es el caso de “Thyme Honey” o “Foxy Fox”, temas cuya impronta, en conjunción con el “glitch folk”, lleva a una amalgama casi antifolk o lo-fi folk. Compresión a la vez que expansión del cancionismo del presente.

Pregunta. ¿Por qué solista?

Respuesta. Era el momento de lanzarme. Había mucho de mí que en Faneka no estaba logrando expresar.

P. En esta nueva etapa como solista se anuncia lo que haces como “anti-folk”. Pero, ¿cómo lo definirías tú misma?

R. Hemos definido el sonido resultante de la co-producción con Jan Raydan como “glitch folk” por el tipo de electrónica que hemos utilizado y también por la presencia de la imperfección, que reivindico como humana y bella. También lo definiría como “folk vulnerable”.

P. Tu conexión con Galicia viene dada, en principio, por tu familia, y luego por tu incursión en el idioma incluso registrando una canción en gallego. ¿Qué te provoca y cuánto te inspira Galicia como artista?

R. Me inspira muchísimo. Me provoca sensaciones de morriña incluso sin ser gallega; es difícil de explicar. Este verano voy a pasar algún tiempo grabando nuevas canciones por allí. A lo largo de los años, he escrito algunas de mis canciones favoritas en Galicia. Me inspira mucho estar allí.