Estreno de “UFO” de Galician Army y show en Ourense

Con mucha rave pero sin olvidarse del synthwave, evolucionando hacia un sonido hipnótico a la vez que agresivo e ideal para la pista de baile, Galician Army presenta “UFO”, una novedad con la que los DJs y productores Alberto Prado y Sergio Vallejo siguen la estela de su anterior single “GARLIN (sin dormir)” y están realizando una gira por su Galicia natal con la que arribarán a Ourense el 25 de julio, con un show en el A Moura Fest de Ramirás. Con “muchas ganas” afrontan los músicos lucenses este compromiso, así como el resto de conciertos que tienen por delante en los festivales típicos del verano.

Galardonado con el Premio Martín Códax da Música 2026 en la categoría Electrónica, y con los discos “NÓS” (2023) y “VALURIA” (2025) en su haber, además de la producción de Fillas de Cassandra o mariagrep, Galician Army va por más.

Pregunta. ¿Qué tan de otra galaxia es vuestra nueva propuesta como para denominarse “UFO”?

Respuesta. El titulo juega con esa idea de lo desconocido. Es un tema que a nosotros nos ha sacado de nuestra zona de confort ya que representa una evolución en nuestro sonido: queríamos algo hipnótico, agresivo y pensado para la pista de baile. Y como uno de los sintetizadores que utilizamos tiene un sonido integrado que se llama UFO, nos parecía redondo.

P. Vuelven con un tema instrumental. ¿Cómo lo describirían?

R. Aunque siempre hemos escuchado y producido música electrónica de baile, estamos acostumbrados a trabajar con voces, así que ha sido un reto. Diríamos que “UFO” es nuestra interpretación del french house más cañero de los 90: una producción a 140BPM que mezcla el techno más crudo con las melodías espaciales del synthwave.

P. Esta novedad, si bien mantiene sus raíces, ¿representa un giro en vuestra música?

R. Representa una evolución y tanto este tema como el anterior que sacamos, “GARLIN” feat. Mariagrep, dan una pista sobre lo que vendrá, que será principalmente orientado al club.

P. Tienen importantes fechas por delante, incluyendo una en Ourense en el A Moura Fest de Ramirás el 25 de julio, ¿qué sigue?

R. ¡Sí! Muchas ganas de ese bolo y de los que tendremos en agosto y septiembre. Nos hace mucha ilusión el Atardeceres No Gaiás, en el que estaremos poniendo banda sonora al eclipse del 12 de agosto en la Cidade da Cultura. Por el resto, seguimos trabajando en nueva música para verano y otoño.