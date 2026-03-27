Festa popular rapante

SELECCIÓN MUSICAL
La playlist de... The Rapants
The Rapants publica o seu cuarto LP “Rapants Club”, no que a banda muradá leva a súa música a outro nivel: variedade estilística, guitarras frenéticas, sintetizadores e retrousos pegadizos conflúen para dar conta da evolución dun grupo que, á vez, mantén máis viva ca nunca a esencia e identidade rapante. “Rapants Club” é moito máis que un disco: é a nosa maneira de entender a vida a través da música, de agradecer e compartir algo con toda a comunidade que formou e forma parte do noso progreso”, explican os Rapants, que fixeron a súa canción “Non sei como” un dos temas máis virais en España.
A xira coa que a banda presentará o seu novo material -que bebe das influencias que viaxan desde os 70 ata os 2000- comezará o sábado 28 de marzo cun concerto con localidades esgotadas para cinco mil persoas en Santiago de Compostela (Multiusos Fontes), para continuar despois coas ilenudíbeis e multitudinarias citas estivais.
Pregunta. Anúnciase “Rapants Club” como “máis que un disco”. Que significa?
Respuesta. E unha representación da nosa evolución en estos dous anos sen sacar música. Un album feito a fuego lento con moito esforzo e cariño, dedicado a todas as almas que concerto tras concerto poñen patas arriba o campo da festa incondicionalmente. Para todos eles decidimos crear “Rapants Club”.
P. Están a editar un cuarto disco. Que avaliación fan da vosa evolución como artistas? Cales son as vosas expectativas polo lanzamento?
R. A verdade é que todas as críticas polo de agora están a ser máis que positivas, tanto do público como de profesionais do sector, algo que nos reconforta e demostra que todo traballo ben feito ten a súa recompensa. Neste disco o que buscamos foi consolidar o sonido da banda mediante un álbum atemporal que esperemos que estea presente moitos anos. Por outra banda, intentamos levar a nosa musica mais aló e adentrarnos no panorama estatal, onde xa puxemos un pé cos anteriores discos.
P. The Rapants é un grupo identificado coa verbena e coa festa. Como ven o presente? Cren que hai unha revalorización da festa e a verbena, sobre todo do público novo?
R. O público novo sempre apoiou a verbena, década tras década. Agora estamos a ver que a estrutura básica de orquestras se fusiona, e alternan orquestar e concierto. Os tempos cambian e con eles as festas populares. Pola nosa parte estamos moi agradecidos disto e que se poida manter parte da tradición sen frear as novas correntes de ocio. Películas como “As Liñas Descontinuas” poñen en valor e demostran que a musica en galego do siglo XXI esta máis que á altura de ser a banda sonora das miles de festas populares das que gozamos en Galicia.
Contenido patrocinado
