Foreigners in Galicia: los sonidos más internacionales de este octubre y noviembre

Escocia, Estados Unidos, Finlandia o Uruguay son algunos de los tan desemejantes territorios desde los que llegarán a Galicia figuras del rock y el pop en un tramo final del año 2026 que promete mucho a nivel artístico musical. Porque, más allá de la escena local, el público gallego prosélito a nuevas experiencias sonoras estará de parabienes.

Así las cosas, el 9 de octubre llega a Santiago de Compostela (Sala Capitol) Teenage Fanclub. Directo desde Glasgow, el legendario grupo escocés de power pop y folk rock melódico presentará en el ciclo Pulsaciones Sonoras un repertorio que data de los años 90 con discos como “A Catholic Education” o “The King” y llega hasta el presente, por ejemplo, con “Nothing Lasts Forever”.

Ourense, por su parte, también tendrá sus visitas internacionales. El 16 de octubre llega The Sleeveens, una agrupación de soulful garage y punk rock que reparte su estancia entre Nashville, Estados Unidos, y Dublín, Irlanda. La fecha es en el Café Cultural Auriense, para mostrar su flamante trabajo “National Anthem”. Y en el mismo lugar, pero el 19, estarán los Mod Lang, definidos como “la nueva sensación del pop rock estadounidense”. Oriundos de Detroit, Michigan, estos músicos adeptos al power pop de los años 70 acaban de lanzar su álbum debut “Borrowed Time”.

También el 19 de octubre, pero en Santiago (Sala Capitol), estará Steve ‘N’ Seagulls. El famoso combo finlandés de bluegrass, folk y country rock acústico presenta su quinto disco, “The Dark Side of the Moo”, versionando clásicos del rock y metal con banjos y acordeones.

Desde América Latina también habrá visitantes. Los uruguayos de No Te Va Gustar actuarán el 21 de octubre en Santiago (Sala Capitol). En el marco de una ambiciosa gira española que incluye Bilbao, Málaga, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, los nominados a los Latin Grammy recalarán en Galicia para mostrar en vivo su nuevo álbum, “Florece en el caos”.

Igualmente uruguayo pero radicado en España hace ya varias décadas, Jorge Drexler, con su producción “Taracá”, tiene un show programado para el 21 noviembre en La Coruña (Palacio de la Ópera), en el contexto de Latidos Festival, un nuevo ciclo de música en vivo que propone experiencias únicas en escenarios emblemáticos tanto de Coruña como de Santiago y Pontevedra, con el vínculo entre artistas y público como eje de su filosofía.