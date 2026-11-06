El grupo Elefantes canta a la salud mental en Galicia

En el marco de la gira “Para todos”, de nombre homónimo al disco que acaba de lanzar, la banda catalana de indie pop Elefantes anuncia una gira nacional con parada en Galicia, con un show en Pontevedra el 3 de abril de 2027. “Amamos Galicia y atesoramos grandes recuerdos de las muchas veces que fuimos en 30 años de carrera; hemos colaborado con Iván Ferreiro, Fon Román o Teo Cardalda, y no estaría nada mal una colaboración con las Tanxugueiras”, esgrimen Shuarma (Sergio Salvi, voz y compositor), Jordi Ramiro (batería), Julio Cascán (bajo) y Álex Vivero (guitarra).

Para la gira 2027 Elefantes eligió el formato de teatro, un lugar que permite la cercanía con el público: “Somos unos enamorados de los teatros; es el recinto ideal para nuestra música y para el tipo de show que queremos mostrar”. Ocurre que las canciones de “Para todos” merecen una escucha especial, como es el caso de “Sólo mirar”, con foco en una salud mental tan deteriorada y tan poco tratada desde el arte: “Y el miedo crece que crece / tu fuerza desaparece / tu pecho es como un tambor / que no deja de gritar (...) siempre hay una manera de sobrevivir / volver a ver el vaso medio lleno / porque si al final / todo es cuestión de tiempo / puedes esperar un poco más / a veces poco podemos hacer / más que dejar al tiempo resolver / y sólo mirar”.

Pregunta. ¿Cómo nació la idea de hacer una canción sobre la salud mental? ¿Por qué creen que es una temática poco habitual en la música, a pesar de que es un problema muy presente en la sociedad de hoy?

Respuesta. La salud mental es, desgraciadamente, un tema que tenemos que abordar para que por lo menos no quede en el olvido. Es un tema muy delicado y con una profundidad gigante que merece que los que se ven afectados, directa o indirectamente, no se sientan solos. La música es un acompañante especial, delicado y comprensivo. Por eso el tema nos interesa. Hacemos música para acompañar a otros, igual que la música de otros nos ha acompañado a nosotros.

P. Tienen nuevo material tras cuatro años, ¿qué cambios reconocen en lo lírico y en lo musical?

R. Cada vez que sacamos un disco hay un paso hacia adelante, es inevitable. Todo lo vivido aparece en las canciones y eso hace que haya una evolución. También nos interesan mucho las nuevas sonoridades y ubicarnos en lugares, sónicamente hablando, distintos, para ver cómo nos movemos en ellos. Todo eso ha dado como resultado nuestro nuevo disco “Para todos”.