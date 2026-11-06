El pato cojo

En mi opinión, Donald Trump no ha perdido las elecciones por la guerra contra Irán, o al menos no solo por esa causa. Las ha perdido porque hoy los ciudadanos norteamericanos viven peor, o igual de mal, que cuando él accedió a la Presidencia de Estados Unidos. Dicho esto, me parece una buena noticia que los ciudadanos estadounidenses mayoritariamente hayan votado al Partido Demócrata en las elecciones de “mitad de mandato”. Donald Trump ha resultado ser un personaje atrabiliario, con vocación de autócrata; pero, además, las políticas que ha puesto en marcha han resultado un desastre.

No ha arreglado ninguno de los problemas que aseguró que iba a “arreglar”, ni los interiores ni los exteriores. Hoy, los norteamericanos viven peor y el mundo es un lugar más inseguro. Sus comparecencias públicas resultan esperpénticas con sus balbuceos y simplezas.

En realidad, Trump es el mejor reclamo para que los estadounidenses hayan vuelto a votar al Partido Demócrata. Una victoria, sin duda, merecida. Eso sí, a los demócratas les falta un líder que pueda representar a todas las sensibilidades que confluyen en su partido. Pero, sin duda, es una buena noticia que algunos de los candidatos que han ganado estas elecciones representen la pluralidad de la sociedad norteamericana.

Lo que es evidente es que quienes han ganado lo han hecho prometiendo afrontar, y resolver, los problemas reales de los ciudadanos de a pie; y, entre esos problemas, la sanidad ocupa un lugar importante. Es muy probable que el Partido Republicano pierda las próximas elecciones y las gane el Partido Demócrata si continúa centrando su acción política en intentar dar respuesta a problemas reales y cotidianos. Tengo la impresión de que la herencia de Trump es un caramelo envenenado para el Partido Republicano, y es que su paso por la presidencia de Estados Unidos está resultando el peor de los tsunamis.

Trump ganó las elecciones porque el Partido Demócrata se había alejado de la realidad de sus votantes. Trump ha perdido porque los votantes republicanos están hartos de sus arbitrariedades infantiles.

La partida por el triunfo en las próximas elecciones ya ha empezado.