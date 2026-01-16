Hinds de gira en galicia

La banda de indie rock Hinds despide su disco “Viva Hinds” con un fin de gira que tocará siete ciudades españolas y tendrá su inicio en Galicia, con una fecha este viernes 16 de enero en A Coruña y otra mañana sábado 17 en Vigo. “Nos apetece mucho arrancar en Coruña y Vigo, que, además, ¡son las salas que más rápido se han llenado! En Coruña lleva todo vendido hace meses y para Vigo queda nada. Creo que el público gallego es muy bueno, divertido e intelectual”, afirman y ponderan Carlotta Cosials y Ana García Perrote, el dúo iniciático de una aventura que comenzó en 2011y que ahora tiene formación de cuarteto completado por Ade Martín y Amber Grimbergen.

“¡Viva Hinds!” es un trabajo que llega como sucesor de “The Prettiest Curse”, lanzado en medio de la incertidumbre de la pandemia del Covid 19, y antecesor del que las jóvenes madrileñas aseguran será su mejor disco porque será compuesto “en absoluta libertad”.

Pregunta. ¿Cómo se siente, con la edición de “¡Viva Hinds! y su consecuente gira ser una de las bandas más internacionales de la escena indie española?

Respuesta. Fue con nuestro primer disco (“Leave Me Alone”, 2016), con el que nos convertimos en la banda más internacional de la escena indie española. Claro que no fue de un día para otro, llevamos girando fuera once años. Tocamos en Coachella y Glastonbury. De hecho, “¡Viva Hinds”! nos situó en la escena nacional.

P. En tan internacionales se convirtieron como para grabar un tema con la colaboración de Beck, ¿cómo rememoran ese momento?

R. Fue de la manera más natural que te puedas imaginar. Estábamos en Los Ángeles y acabábamos de componer “Boom Boom Back”. Vimos a Beck en la barra del bar y con todo nuestro morro nos acercamos a hablar con él, nos caímos bien, y le pusimos la canción. Nos dijo que le gustaba mucho, a lo que le contestamos: “If you like it, so much you should sing on it”. ¡Y así fue!

P. Una vez termine esta gira, ¿cuáles son vuestros planes? ¿Significa una presión extra el éxito de “¡Viva Hinds!”?

R. Ya hemos empezado a componer. Tenemos un montón de temas, muchos malos y bastantes buenos. No hay más presión esta vez, porque cuando estábamos haciendo “¡Viva Hinds!”, estábamos tan agobiadas que no sabíamos si era o no un buen disco. Sabíamos que teníamos que sacarlo y ya, nos decíamos para tranquilizarnos que “el siguiente ya será el bueno, el disco bueno”. “¡Viva Hinds!” es nuestro disco más barato, menos pretencioso; así que sólo tenemos que seguir trabajando duro y haciendo lo que nos dé la gana.