Mohama Saz + Ourense

Mohama Saz, el grupo al que le gusta definirse como “Mediterranean-Psych-Rock-Madrid”, según ellos mismos aportan, para no ser víctimas de etiquetas que “nada tienen que ver” con su estilo, estrena el álbum “Ven al fuego” (2026), y lo trae a Ourense con gran expectativa, dado que, explican, es una ciudad en la que “hay mucha cultura y afición por la música”.

Adrián Ceballos en batería y voz, Javier Alonso en baglama saz y voz y Sergio Ceballos en bajo y voz integran el combo que gira más por los Estados Unidos que por España pero que actuará el 28 de febrero en el Café Cultural Auriense.

Pregunta. -¿Es correcto que Mohama Saz tiene su origen en la adquisición de su ahora responsable del baglama saz y voz Javier Alonso justamente de un baglama saz?

Respuesta. -Correcto. Estando Javi en Finlandia fue a un concierto del grupo turco Baba Zula. Tocaban un baglama saz, instrumento tradicional turco de cuerda, pero el de ellos era eléctrico. Le gustó tanto su sonido y las posibilidades que ofrecía que le encargó uno a un luthier de Estambul. Así es como empezó Mohama Saz y de ahí tomamos el nombre. Sin este instrumento el grupo no existiría.

P. -Cuando empezaron, el revival de los 2000 de un worldbeat surgido en los 80 también les quedaba lejos. ¿Cómo fue la elección?

R. -Pues fue todo bastante espontáneo e improvisado. En 2014 cuando Javi volvió de Estambul con su baglama saz eléctrico quedamos en el local de ensayo para ver cómo sonaba y empezamos a improvisar (batería y baglama). Entonces llegó nuestro amigo y colega músico Lolo para invitarnos a su cumpleaños, en el que iban a tocar grupos de amigos. Al escucharnos nos propuso preparar un par de temas y tocarlos en su fiesta. Nos compramos unas chilabas en Lavapiés e improvisamos baglama, bajo y batería. Nuestra sorpresa fue que a la gente que estaba por allí les entusiasmó lo que hicimos. Así que decidimos hacer unos temas y grabar un disco. A nosotros siempre nos había gustado el rock turco de los 70, Erkin Koray, Baris Manço, Selda Bagcan, pero nunca habíamos pensado en hacer algo así. Fue el instrumento el que nos llevó a montar el grupo.

P. -¿Qué tanta similitud o diferencia de repercusión en el público tienen en España respecto de otros países europeos o los Estados Unidos?

R. -Desde que tocamos la primera vez fuera de España nos dimos cuenta de que el grupo iba funcionar mejor fuera. En Europa nos ven como algo diferente y nuevo. Las melodías con aires flamencos o la sonoridad arabesca resulta exótica. Y en Estados Unidos la gente se vuelve loca con lo que hacemos. Es un público muy exigente y con mucha curiosidad a la vez que respetuoso. Van a los conciertos a escuchar de verdad; es raro ver gente charlando mientras el grupo toca. Quizá fuera de España hay menos prejuicios y están más abiertos a propuestas diferentes.