Unha verbena galega

DÉCADA Y MEDIA DE TRAXECTORIA
Familia Caamagno celebra a súa década e media de traxectoria coa edición de “Disco comarcal” e a súa respectiva presentación, coa que fará gala da verbena galega. Power pop, rock ou melodías con reminiscencias disco son os ritmos que predominan na estrea do quinteto de Sigüeiro e que soarán nunha xira nacional respecto da que hai moita expectativa: “Ou que máis ilusiónanos é que a xente veña, que baile, que cante e que goce con nós”.
Pregunta. -Que foi o mellor que lles pasou nestes quince anos de carreira musical?
Respuesta. -O mellor que nos pasou é poder seguir sendo os mesmos cinco que cando comezamos. Por suposto ter o beneplácito do público e que nos programen, pero o principal é iso. Que seguimos sendo un grupo de cinco amigos.
P. -A canción “O día da festa”, que tanto ten de oda á festa ou de nostalxia por unha verbena que non é igual á de hoxe?
R. -“O día da festa” é unha canción que fala de celebrar. Pero tamén fala das festas tal e como nós as vivimos: con esa mestura de ledicia e esa pequena punzada de nostalxia que teñen as verbenas de hoxe, que xa non son exactamente como as de antes. Aínda así, a canción non é tanto nostálxica como descritiva: narra todo o proceso dunha festa popular, desde a sesión vermú ata o baile final, e as relacións e momentos que se van xerando ao longo do día. Máis que mirar atrás, o que fai é retratar con detalle.
P. -Que opinión merécelles o feito de que nas festas de Galicia hoxe día soen máis temas foráneos que autóctonos? Que tan cómodos e a gusto senten nunha festa hoxe como artistas e como senten como público?
R. -A verdade é que en Galicia hai unha cantidade inmensa de música propia que podería estar soando nas verbenas e que, por desgraza, segue a ser descoñecida para moita xente. Desde os clásicos de sempre como Pucho Boedo ou Os Tamara, ata artistas máis recentes que encaixarían nunha boa festa popular. O problema é que se tira case sempre das listas de éxitos máis comerciais, que pouco teñen que ver coa nosa identidade e coa maneira que temos aquí de vivir e celebrar. Dito isto, nós sentimos comodidade total en calquera festa. Tanto cando imos como público como cando subimos ao escenario como artistas, gozámolas igual. Encantaríanos que nas verbenas se escoitase máis música feita aquí, en galego, porque talento hai de sobra e porque ao final forma parte de quen somos como pobo. Pero iso non nos quita ningunha gana de desfrutar das festas tal e como son hoxe. Simplemente pensamos que sería moi guai que as orquestras e quen programa empezasen a tirar un pouco máis da nosa música.
