LA REVISTA
La nueva playlist de... Taïn
LA REVISTA
La playlist de Taïn.
► THE CURE — OLIVIA RODRIGO
► SHINE — COLLECTIVE SOUL
► BLACK CHANDELIER — BIFFY CLYRO
► FKN HATE YOU — HONESTAV, JAYY WICK
► BREAK STUFF — LIMP BIZKIT
► KISS FROM A ROSE — SEAL
► SPACE — BIFFY CLYRO
► HEY JUDE REMASTERED 2009 — THE BEATLES
► ALL THESE THINGS THAT I’VE DONE — THE KILLERS
► HOMECOMING — GREEN DAY
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