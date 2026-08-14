La nueva playlist de... Taïn

LA REVISTA

Échale un vistazo a la nueva playlist de Taïn

Taïn
Taïn | Maria Pol/@mariapol.raw

La playlist de Taïn.

► THE CURE — OLIVIA RODRIGO

► SHINE — COLLECTIVE SOUL

► BLACK CHANDELIER — BIFFY CLYRO

► FKN HATE YOU — HONESTAV, JAYY WICK

► BREAK STUFF — LIMP BIZKIT

► KISS FROM A ROSE — SEAL

► SPACE — BIFFY CLYRO

► HEY JUDE REMASTERED 2009 — THE BEATLES

► ALL THESE THINGS THAT I’VE DONE — THE KILLERS

► HOMECOMING — GREEN DAY

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats