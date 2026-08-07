La playlist de... Inés de Lis

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de Inés de Lis, cantante y compositora.

Inés de Lis, cantante y compositora.
Inés de Lis, cantante y compositora.

La playlist de la cantante y compositora Inés de Lis.

► Free Treasure — Adrianne Lenker

► Casimir Pulaski Day — Sufjan Stevens

► In the Aeroplane Over the Sea — Neutral Milk Hotel

► Pink Moon — Nick Drake

► Dark Turn of Mind — Gillian Welch

► La Jardinera — Violeta Parra

► Lagrimón — Alejandro y María Laura

► La Parte Dulce de las Cosas — Guada

► Eye on the Bat — Palehound

► Jorge Regula — The Moldy Peaches

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