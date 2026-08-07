LA REVISTA
La playlist de... Inés de Lis
LA REVISTA
La playlist de la cantante y compositora Inés de Lis.
► Free Treasure — Adrianne Lenker
► Casimir Pulaski Day — Sufjan Stevens
► In the Aeroplane Over the Sea — Neutral Milk Hotel
► Pink Moon — Nick Drake
► Dark Turn of Mind — Gillian Welch
► La Jardinera — Violeta Parra
► Lagrimón — Alejandro y María Laura
► La Parte Dulce de las Cosas — Guada
► Eye on the Bat — Palehound
► Jorge Regula — The Moldy Peaches
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