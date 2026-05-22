LA REVISTA
La playlist... Alana
LA REVISTA
Esta es la playlist de Alana
► Mi religión — Nil Moliner
► Teu nome por mar e terra — Acadacanto
► Sort de tu — Oques grasses
► Ferido — O Xoán
► Nordés — Os Diplomáticos de Montealto, Mercedes Peón
► Pólvora e Tormenta — Ezetaerre, High Paw
► Unholy — Sam Smith
► Dancing queen — ABBA
► Xiringüelu — Rodrigo Cuevas
► Axudádeme a cantar — Leilía
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