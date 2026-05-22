La playlist... Alana

LA REVISTA

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Alana
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Esta es la playlist de Alana

► Mi religión — Nil Moliner

► Teu nome por mar e terra — Acadacanto

► Sort de tu — Oques grasses

► Ferido — O Xoán

► Nordés — Os Diplomáticos de Montealto, Mercedes Peón

► Pólvora e Tormenta — Ezetaerre, High Paw

► Unholy — Sam Smith

► Dancing queen — ABBA

► Xiringüelu — Rodrigo Cuevas

► Axudádeme a cantar — Leilía

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