La playlist de... Andrés Montes

Esta es la selección musical de Andrés Montes, voz y guitarra en GinToni’s

Pasos de equilibrista - M Clan

Heridas del Rock’n’roll - Rulo y la contrabanda

Whisky barato - Fito & Fitipaldis

Esperando mi tren - Revolver

Si te vas… - Extremoduro

Alas - Shinova

Sin vergüenza - Arde Bogotá

Hablar de Nada - Viva Suecia

Rue Franklin - The Rapants

Sintiéndolo mucho - Joaquín Sabina & Leiva

