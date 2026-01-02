La gira 2026 de Gin Toni’s

Gin Toni’s, la agrupación ourensana apodada “La banda sonora de tu vida”, inicia una nueva gira en el año 2026 que está comenzando para ratificar, una vez más, por qué lleva más de una década musicalizando nada menos que el disfrute de su público. “En nuestros doce años de carrera fuimos muy bien recompensados por la gente que nos viene a ver, y sobre todo por quienes se acercaron más que una vez a contarnos que pudieron revertir una situación personal difícil gracias a nuestra música. El ayudar a sonreír a una persona no tiene comparación con nada”, asevera Andrés Montes, voz y guitarra del combo que completan Toni Fernández en batería, Alfonso Cid en saxo, Christian Juncal en bajo y Lucas Rodicio en guitarra y que inicia su intensa cabalgata musical el 27 de marzo en Vigo.

Pregunta.¿Cómo se elige el repertorio para responder al eslogan de “La banda sonora de tu vida”?

Respuesta.Nuestro repertorio está basado en las canciones que nos acompañaron durante los 80, 90 y principios de los 2000. Son esas canciones que nos llevan a momentos especiales, que nos acompañaron en nuestros amores y en nuestros desamores, que nos acompañaron en nuestras vacaciones, que nos acompañaron en los momentos importantes de nuestra vida. Son canciones que estamos seguros que todos podemos asociar a etapas de nuestra vida, pero tocadas con arreglos propios y con un sonido muy Gin Toni’s.

P.¿Cómo sería el sonido Gin Toni’s?

R.Sonido Gin Toni’s es una banda contundente y poderosa que descarga unos arreglos muy buscados (de nuestro director musical Diego Mosquera) sin perder la esencia de los temas originales y buscando la integración del público en cada canción.

P.Al comienzo de cada gira, ¿renuevan el repertorio añadiendo las canciones de moda o bajo qué parámetros?

R.Nuestras canciones son de hace más de 20 años todas, con lo cual su elección no responde a modas. Nuestro objetivo es que todo el mundo pueda evocar momentos al escuchar cada canción. Cada año cambiamos la mitad del repertorio y con la nueva gira siempre hay un cambio de imagen, tanto vestuario como cartelería. También modificamos el espectáculo en iluminación e intentamos añadir algún elemento nuevo.

P.En más de una década de carrera, ¿cuál es tu mejor recuerdo?

R.Hay miles de recuerdos mágicos pero lo que más nos emociona es ver que gente que empezó a seguirnos hace 12 años sigue ahí. Y la gente que nos acompaña en muchos conciertos de cada gira, nos sorprende ver que gente puede vernos más de 30 veces en un año y que disfrutan el último día de la gira como si fuera el primero. Sin duda para ellos sólo podemos decir ¡Gracias!