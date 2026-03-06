SELECCIÓN MUSICAL
La playlist de... Calequi y Las Panteras
Esta es la playlist de Calequi y Las Panteras, grupo de funk - afropop - latino
► CIRCLES - MAC MILLER
► SAN VICENTE - ZÉ IBARRA
► PLÁSTICO - RUBÉN BLADES
► BACHATA EN FUKUOKA - JUAN LUIS GUERRA
► TIERRA - XOEL LÓPEZ
► PAPÁ & MAMÁ - ORTIGA
► LUNA, TÚ ME LLEVAS - LOS ESTANQUES & EL CANIJO DE JEREZ
► PÉINAME JUANA - LA PLAZUELA
► BUEN VIAJE - ANNI B SWEET
► EL PRINCIPIO DE TODO - RUFUS T. FIREFLY
