Esta es la playlist de Calequi y Las Panteras, grupo de funk - afropop - latino

► CIRCLES - MAC MILLER

► SAN VICENTE - ZÉ IBARRA

► PLÁSTICO - RUBÉN BLADES

► BACHATA EN FUKUOKA - JUAN LUIS GUERRA

► TIERRA - XOEL LÓPEZ

► PAPÁ & MAMÁ - ORTIGA

► LUNA, TÚ ME LLEVAS - LOS ESTANQUES & EL CANIJO DE JEREZ

► PÉINAME JUANA - LA PLAZUELA

► BUEN VIAJE - ANNI B SWEET

► EL PRINCIPIO DE TODO - RUFUS T. FIREFLY