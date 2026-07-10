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La playlist de... Carlangas

LA REVISTA

Échale un vistazo a la selección musical del cantante compostelano Carlangas

El cantante Carlangas.
El cantante Carlangas. | La Región

Esta es la playlist del cantante de Santiago de Compostela, Carlangas.

► MANNEQUIN — WIRE (REMASTERED VERSION 2006)

► MODERN ART — BLACK LIPS

► GOING SHOPPING — THE STROKES

► THE NEW POLLUTION — BECK

► FIRE IN CAIRO — THE CURE

► BABY — DEVENDRA BANHART

► TIME (YOU AND I) — KHRUANGBIN

► HOUSE OF JEALOUS LOVERS — THE RAPTURE

► FUERTE — CONSTRUIMOS ESCALERAS

► FREEBIRD II — PARQUET COURTS

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