LA REVISTA
La playlist de... Carlangas
LA REVISTA
Esta es la playlist del cantante de Santiago de Compostela, Carlangas.
► MANNEQUIN — WIRE (REMASTERED VERSION 2006)
► MODERN ART — BLACK LIPS
► GOING SHOPPING — THE STROKES
► THE NEW POLLUTION — BECK
► FIRE IN CAIRO — THE CURE
► BABY — DEVENDRA BANHART
► TIME (YOU AND I) — KHRUANGBIN
► HOUSE OF JEALOUS LOVERS — THE RAPTURE
► FUERTE — CONSTRUIMOS ESCALERAS
► FREEBIRD II — PARQUET COURTS
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