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Pleno ordinario del Concello de Ourense

La playlist de... Elefantes

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de la banda indie pop Elefantes

La banda catalana de indie pop Elefantes.
La banda catalana de indie pop Elefantes.

La playlist de Elefantes, la banda indie pop.

► The Boy With a Thorn in His Side — THE SMITHS

► The Whole of the Moon — THE WATERBOYS

► Is This It — THE STROKES

► Mariposa Tecknicolor — FITO PÁEZ

► Morning — BECK

► Lápiz y tinta — EL ÚLTIMO DE LA FILA

► En el lago — TRIANA

► Adiós con alegría — ANNI B SWEET

► Para todos — ELEFANTES

► Si te vas — EXTREMODURO

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