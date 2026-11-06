LA REVISTA
La playlist de... Elefantes
LA REVISTA
La playlist de Elefantes, la banda indie pop.
► The Boy With a Thorn in His Side — THE SMITHS
► The Whole of the Moon — THE WATERBOYS
► Is This It — THE STROKES
► Mariposa Tecknicolor — FITO PÁEZ
► Morning — BECK
► Lápiz y tinta — EL ÚLTIMO DE LA FILA
► En el lago — TRIANA
► Adiós con alegría — ANNI B SWEET
► Para todos — ELEFANTES
► Si te vas — EXTREMODURO
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