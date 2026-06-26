LA REVISTA
La playlist de... Escuchando Elefantes
LA REVISTA
Esta es la playlist del grupo de folk rock Escuchando Elefantes
► Sons & Daughters The Decemberists
► Si tu vois ma mère Sidney Bechet
► King of the Kingdom of Man Wax Fang
► Shark Fin Blues The Drones
► The Night they Drove Old Dixie Down The Band
► Sweet Heat Lightinig Gregory Alan Isakov
► Manifest Andrew Bird
► the Head Collector Rhob Cunningham
► Something to Believe In King Creosote
► Valse sentimentale, Op.51, No.6 Tchaikovsky
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