LA REVISTA
La playlist de...Triángulo de Amor Bizarro
LA REVISTA
Esta es la playlist de Triángulo de Amor Bizarro
► Love Story - My new band believe
► Soon - My bloody Valentine
► Once Twice Melody - Beach House ONCE TWICE MELODY BEACH HOUSE
► Un aire - Pantins
► Barely - Water from your eyes
► Not today - Kim Gordon
► Mosquito - Model/Actriz MODEL/ACTRIZ
► Ben for tge scraping - Fugazi
► Mushroom - Can
► Xtal - Aphex Twin
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