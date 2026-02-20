A playlist de... Familia Caamagno

SELECCIÓN MUSICAL

Esta é a selección musical de Familia Caamagno, banda galega de pop rock

► Sound and vision - David Bowie

► Tu Voz - Vera Fauna

► Perro - Sandré

► Yankis de mierda! - Fama y Guita

► Bótalle caldo - Malandrómeda

► Una pena lo de Mario - Airbag

► La Colombière - The Homens

► Birds - Turnstile

► My Neighbour’s House - The bluetones

► Tieduprightnow - Parcels

