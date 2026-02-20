SELECCIÓN MUSICAL
A playlist de... Familia Caamagno
SELECCIÓN MUSICAL
Esta é la playlist de Familia Caamagno, banda galega de pop rock
► Sound and vision - David Bowie
► Tu Voz - Vera Fauna
► Perro - Sandré
► Yankis de mierda! - Fama y Guita
► Bótalle caldo - Malandrómeda
► Una pena lo de Mario - Airbag
► La Colombière - The Homens
► Birds - Turnstile
► My Neighbour’s House - The bluetones
► Tieduprightnow - Parcels
