A playlist de... Rebeliom do Inframundo

SELECCIÓN MUSICAL

Esta é a selección musical de Rebeliom do Inframundo, grupo musical galego de rap

Esta é la playlist de Rebeliom do Inframundo, grupo musical galego de rap

► Paper trail$ - Joey Bada$$

► The Hills - The weeknd

► Soon - Tr/st

► Venom - Casisdead

► 30 - Nas

► Precision - Big Sean

► Reminder - Moderat

► Sientelo - Mefjus & Camo & krooked

► Just Pretend - Bad Omens

► Will you love me when I´m dead - Amira Elfeky

