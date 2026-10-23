La playlist de...Fernando Epelde

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de Fernando Epelde, dramaturgo, músico y creador sonoro

Fernando Epelde, dramaturgo, músico y creador sonoro.
Fernando Epelde, dramaturgo, músico y creador sonoro. | La Región

La playlist de Fernando Epelde, dramaturgo, músico y creador sonoro .

► Lo sé — Usted

► Gaua — Sara Zozaya

► Hasta que todo sea racing — Técnicas y Procedimientos

► Mejor — Merina Gris

► Nail Biter — Kim Gordon

► Talon — Lip Critic

► La cita — Verde Prato

► Príncipe entristecido — Los Yolos

► Mai donis per finit — Asra3

► Witch Doctor — Erykah Badu and The Alchemist

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