LA REVISTA
La playlist de...Fernando Epelde
LA REVISTA
La playlist de Fernando Epelde, dramaturgo, músico y creador sonoro .
► Lo sé — Usted
► Gaua — Sara Zozaya
► Hasta que todo sea racing — Técnicas y Procedimientos
► Mejor — Merina Gris
► Nail Biter — Kim Gordon
► Talon — Lip Critic
► La cita — Verde Prato
► Príncipe entristecido — Los Yolos
► Mai donis per finit — Asra3
► Witch Doctor — Erykah Badu and The Alchemist
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