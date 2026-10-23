Raíz ourensana en yo y mis demonios de Fernando Epelde, "Chisme"

LA REVISTA
La playlist de...Fernando Epelde
LA REVISTA
Dramaturgo,músico y creador sonoro, Fernando Epelde, Chisme en el ámbito musical, concreta con el single “Misterio” el inicio de Yo y mis demonios, un proyecto que, entre el pop alternativo y la indietrónica, le permite plasmar una inmediatez y una urgencia no posibles en un grupo, pero sí en solitario. “Aquí no hay filtro, ni siquiera para mí”, esgrime el artista ourensano.
Pregunta. ¿Por qué la necesidad de crear un nuevo alter ego y dejar atrás Chisme para dar vida a Yo y mis demonios?
Respuesta. Chisme sigue siendo un proyecto al que dedico mucho tiempo, pero se ha convertido en una banda que toma sus decisiones en conjunto así que, mientras cerramos las mezclas de nuestro próximo álbum, yo he decidido dar salida a todo esto que me estaba pasando en el estudio.
P. ¿Y por qué elegiste el nombre de Yo y mis demonios?
R. El proyecto recoge la parte de mi trabajo que se desarrolla de forma intuitiva frente a lo que compongo para la escena y que responde a criterios externos. Aquí no hay filtro, ni siquiera para mí. Por eso los demonios.
P. En el contenido, ¿qué cambios hay respecto a lo anterior?
R. Chisme es un proyecto donde juega la opinión de cuatro personas. Desde que comenzamos un tema hasta que lo cerramos pasa mucho tiempo. Yo y mis demonios da salida a ideas inmediatas. Me he animado a publicar el disco porque siento que hay una cierta frescura en estos temas que no es tan común en mi proceso. Ojalá esta sea su mayor virtud.
P. Te desenvuelves en variados ámbitos de la creación: música, escritura, interpretación. ¿Te sientes más cómodo en algún ámbito que en otro o al final es un todo?
R. Siempre estoy abierto a colaborar y, a veces, siento la inquietud de probar algo en otro ámbito, pero el sonido y la palabra son las únicas prácticas rigurosas que sigo más o menos cada día. Con sus dilemas y sus desafíos. Lo demás es pura diversión.
P. Repartes tu estancia entre Galicia, Madrid, Barcelona, Berlín. Pero naciste en Ourense. ¿Cuál es tu lectura del presente cultural ourensano?
R. Son de Ourense, pero me he establecido en Barcelona. Me gusta pasar tiempo en Lugo y tengo un vínculo extra con Compostela porque he vivido muchas cosas ahí. Siento que la situación política de mi ciudad ahoga la cultura. Hace demasiados años que es así. Adoro realmente la escena musical y teatral de Galicia. Para mí es muy importante seguir participando de este tejido y nunca dejo pasar la oportunidad de hacerlo.
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