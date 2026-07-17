La playlist de... Galician Army

LA REVISTA

Échale un vistazo a la selección musical del dúo musical Galician Army

Galician Army.
Galician Army.

Échale un vistazo a la selección musical de Galician Army

► Lockup — Overmono

► CSIRAC — Ninajirachi

► Let's Dance — TSHA

► Paris Worldwide — Busy P, Myd, twinsmatic

► Máis Bicos Que Rosas — The Rapants

► Tobeloved — Parcels

► Will We Ever Change? — Noizu

► Ring The Alarm — TOMORA

► Whatever Turns You On — Axwell, Bonn

► Azúcar y Sal — Rebe, Amaia

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