LA REVISTA
La playlist de... Guadi Galego
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La playlist de la cantautora coruñesa Guadi Galego, una de las voces destacadas de la música gallega.
► Grândola, Vila Morena — Zeca Afonso
► Holocene — Bon Iver
► Salitre — Quique González
► Un nuevo día brillará — Luz Casal
► Impossible Germany — Wilco
► El dormilón — Iván Ferreiro
► En boca del vent — Clara Peya ft. Henrio
► Réquiem — Vega
► Aire do Cruceiro — Budiño
► The Blower’s Daughter — Damien Rice
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