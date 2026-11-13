La playlist de... Guadi Galego

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Guadi Galego presentará «Oníricos e outros delirios» en el Café Cultural Auriense de Ourense los días 13 y 14 de noviembre.
Guadi Galego presentará «Oníricos e outros delirios» en el Café Cultural Auriense de Ourense los días 13 y 14 de noviembre. | La Región

La playlist de la cantautora coruñesa Guadi Galego, una de las voces destacadas de la música gallega.

► Grândola, Vila Morena — Zeca Afonso

► Holocene — Bon Iver

► Salitre — Quique González

► Un nuevo día brillará — Luz Casal

► Impossible Germany — Wilco

► El dormilón — Iván Ferreiro

► En boca del vent — Clara Peya ft. Henrio

► Réquiem — Vega

► Aire do Cruceiro — Budiño

► The Blower’s Daughter — Damien Rice

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