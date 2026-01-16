La playlist de... Hinds

SELECCIÓN MUSICAL

Esta es la selección musical de Hinds girlband de indie rock

Carlotta Cosials y Ana García.
Carlotta Cosials y Ana García.

► Magetout WET LEG

► I’m all fucked up THIS IS LORELEI

► Either Way THE CONCRETE BOYS

► Whole again ATOMIC KITTEN

► Cut your hair PAVEMENT

► Peléame AMORE

► Beast of burden THE ROLLING STONES

► 27a pitfield st Lyrics BASSVICTIM

► You got time and i got money SMERZ

► Murano SANHUGUS

► All apologies NIRVANA

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats