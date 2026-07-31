LA REVISTA
La playlist de... Jay Doe
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Esta es la playlist de Jay Doe, voz, guitarra y líder de The Blues Moonshiners:
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Central Time
Pokey LaFarge
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Key to the highway
Big Bill Broonzy
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Rambling on my mind
Robert Johnson
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Fishin’ Blues
Taj Mahal
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Cornbread, peas and black molasses
Sonny Terry &nd Brownie Mcghee
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Little red rooster
Willie Dixon
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Got My mojo working
Muddy Waters
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My Babe
Little Walter
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Big Boss Man
Jimmy Red
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Since I met You
The Blues Moonshiners
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