La playlist de... Jay Doe

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de Jay Doe, voz, guitarra y líder de The Blues Moonshiners

Jay Doe, voz, guitarra y líder de The Blues Moonshiners.
Jay Doe, voz, guitarra y líder de The Blues Moonshiners. | La Región

Esta es la playlist de Jay Doe, voz, guitarra y líder de The Blues Moonshiners:

Central Time

Pokey LaFarge

Key to the highway

Big Bill Broonzy

Rambling on my mind

Robert Johnson

Fishin’ Blues

Taj Mahal

Cornbread, peas and black molasses

Sonny Terry &nd Brownie Mcghee

Little red rooster

Willie Dixon

Got My mojo working

Muddy Waters

My Babe

Little Walter

Big Boss Man

Jimmy Red

Since I met You

The Blues Moonshiners

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