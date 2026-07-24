INCENDIOS FORESTALES
Declarada la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila

La playlist de... Pablo Amann

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de Pablo Amann, líder del grupo Amann & The Wayward Sons

Pablo Amann
Pablo Amann

Esta es la playlist del grupo dePablo Amann, líder del grupo Amann & The Wayward Sons

  • Heartbreaker — Free
  • Bridge of Sighs Rem. 2027 — Robin Trower
  • Tobacco Road — Rare Earth
  • I Should Have Known It — Tom Petty and the Heartbreakers
  • I’m a Ram — Al Green
  • Dreams — The Allman Brothers Band
  • Shake It Baby Rem. 2025 — John Lee Hooker
  • Mother Popcorn Pt.1 — James Brown
  • Ride Me High — J.J. Cale
  • Down by the River Rem. 2009 — Neil Young, Crazy Horse

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats