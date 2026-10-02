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Pleno ordinario del Concello de Ourense

La playlist de... Mariano González

LA REVISTA

Échale un vistazo a la playlist de Mariano González, gestor en Ceres 1894

El gestor en Ceres 1894, Mariano González.
El gestor en Ceres 1894, Mariano González.

La playlist del gestor en Ceres 1894, Mariano González.

► For Those About to Rock (We Salute You) — AC/DC

► Siempre Estás Allí — Barón Rojo

► Tira P’alante — Lancelot

► No Puedo Dejar el Rock — Los Suaves

► I Ain’t The One — Lynyrd Skynyrd

► Spanish Stroll — Mink DeVille

► Kid Gloves — Rory Gallagher

► El Hombre Medicina — Siniestro Total

► Say What! — Stevie Ray Vaughan

► Nuestra Revolución — Uzzhuaïa

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