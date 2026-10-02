LA REVISTA
La playlist de... Mariano González
LA REVISTA
La playlist del gestor en Ceres 1894, Mariano González.
► For Those About to Rock (We Salute You) — AC/DC
► Siempre Estás Allí — Barón Rojo
► Tira P’alante — Lancelot
► No Puedo Dejar el Rock — Los Suaves
► I Ain’t The One — Lynyrd Skynyrd
► Spanish Stroll — Mink DeVille
► Kid Gloves — Rory Gallagher
► El Hombre Medicina — Siniestro Total
► Say What! — Stevie Ray Vaughan
► Nuestra Revolución — Uzzhuaïa
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