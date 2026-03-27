La playlist de... The Rapants
Esta es la playlist de The Rapants
► Todo o mundo contra min – Ulex
► Carracho – Tona
► Insolación – Fillas de Cassandra
► En linea – C Mirazo
► Esta vida pide outra – Kid Mount
► Veráns – 9Louro
► Alentejo – Baiuca
► Quedamos para chorar – XianPais
► Días de perros – Carlos Ares
► Chorar chorei – Tanxugueiras
