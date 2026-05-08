Más allá del rock, Wille & The Bandits trae a Ourense su disco “Salt Roots”

Hacedora de un blues-rock con toques psicodélicos y funk cuyo sonido cobra una originalidad inusitada gracias a instrumentos como las guitarras Weissenborn y Lap Steel o el Uke Bass, la banda británica Wille & The Bandits llega a Ourense para presentar su flamante disco “Salt Roots” (2026) en una ciudad que, si bien no tiene mar, su líder, voz y guitarra Wille Edwards asocia con una Galicia que le causó “gran impresión” en visitas anteriores.

Tanta como para componer una canción: “Galicia tiene un ambiente único, una profunda tradición cultural y una conexión auténtica con el mar. Esto influyó en el tema "Reina del mar", que incluye español en el estribillo y que estamos deseando cantar en vuestra tierra”.

El tan mentado reencuentro será el 10 de mayo en el Café Cultural Auriense, en el marco de una extensa gira europea del combo proveniente de los acantilados de Cornualles que tiene por fans a artistas de la talla de Beth Hart, Joe Bonamassa, Warren Haynes o “el monstruo” de Deep Purple Ian Paice.

Pregunta. La banda actuó en España en repetidas ocasiones. ¿Cómo será esta nueva gira?

Respuesta. España siempre ha sido un lugar especial para nosotros, y la conexión con el público de allí es algo que valoramos mucho. Esta gira tiene como objetivo llevar al escenario toda la energía de nuestra nueva banda con nuestro nuevo álbum “Salt Roots”. Es un espectáculo potente y dinámico, y estamos apostando fuerte por esa intensidad en directo. Estamos deseando compartir nuestras novedades con el público, y, sobre todo, mostrarles “Reina del mar”, el tema en el que tanto influyó nuestra última visita.

P. Hay shows en los que utilizan instrumentos inusuales para una banda de rock, como pueden ser las guitarras Weissenborn, Dobro, Lap Steel y el Uke Bass. ¿Traerán este arsenal a Galicia?

R. Por supuesto, nos llevaremos toda la gama de instrumentos. Incluso en una formación con banda completa, instrumentos como la Weissenborn, el Dobro y la Lap Steel contribuyen a definir nuestro sonido y aportan diferentes texturas al repertorio. Todo ello forma parte de la creación de una experiencia en directo dinámica, y Galicia contará con todo nuestro arsenal.

P. -¿Qué se siente cuando te adulan artistas del renombre de Joe Bonamassa o Ian Paice?

R. Es una lección de humildad increíble. Cuando artistas como Joe Bonamassa o Ian Paice, que han tenido una influencia tan enorme en la música, reconocen lo que estás haciendo, significa mucho. Al mismo tiempo, te ayuda a mantener los pies en la tierra y te motiva para seguir avanzando y evolucionando como banda.