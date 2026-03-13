Simpatía por el diablo

Cual si hubiera sido poseído por Mick Jagger con su “Sympathy for the Devil” de los Rolling Stones, James Leg, el artista que llega a Ourense proveniente del inhóspito desierto estadounidense de Texas, cuenta con la singularidad de haber pasado sin más intermediación que una seducción diabólica de los sermones bautistas al rock and roll. Y el martes 17 de marzo tendrá su homilía en el Café Cultural Auriense. “El público puede esperar un concierto lleno de rock and roll, boogie y soul. ¡Espero que todos los que asistan se lo pasen muy bien!”, advierte quien cuenta con gran influencia no sólo del góspel sino también del blues y el soul escuchados en su adolescencia en Tennessee y en Memphis.

Desde el inhóspito desierto de Texas, llega a Ourense James Leg, el “Reverend” que de niño pasó de los sermones bautistas al más puro rock and roll gracias a una conversión que se produjo en el seno de su propia iglesia

Definido como “American blues-soul-rock singer-songwriter”, el músico -o “Reverend”- cuyo nombre real es John Wesley Myers brilló con grupos como Black Diamond Heavies, The International Boys Conspiracy, Cut In The Hill Gang y ahora está presentando su disco solista “James Leg”.

Pregunta. ¿Es verdad que decidiste hacer música rock a partir de una homilía en la que se advertía del peligro para los creyentes de escuchar música secular?

Respuesta. Sí, cuando tenía 14 años, una carpa itinerante de evangelización llegó a la ciudad y todas las iglesias de la zona acudían cada noche a sus servicios. Una noche hicieron un gran sermón sobre los peligros de la música rock and roll. Antes de esa noche, sólo había escuchado música góspel o clásica. Era lo único que se nos permitía escuchar. Pero esa noche pusieron diferentes discos de rock and roll e incluso blues y funk. El mensaje del sermón era: “El diablo persigue a vuestros hijos y los atrapará a través del rock and roll y la música secular”. Esa noche escuché a The Rolling Stones, AC/DC, The Beatles, Led Zeppelin, Van Halen, incluso a Prince y Michael Jackson. Nunca había escuchado nada de esta música y pude conocerla toda de golpe. Mostraban las portadas de los álbumes y las letras de las canciones mientras reproducían los temas. Me dejó alucinado. Así que sí, me enganché enseguida y pensé: “Sí, esto me gusta”. Y pronto empecé a tocar en bandas.

P. ¿Qué tanto influyó en tu música provenir de una familia religiosa y ser también practicante?

R. Bueno, al crecer en la iglesia bautista, la música, los sermones, realmente se sentía una especie de energía y espíritu que se movía en la sala. Es muy parecido a un buen concierto de rock and roll. Hace mucho tiempo que dejé de ser religioso, pero estoy agradecido por esa educación. La energía que he sentido en un servicio religioso poderoso, también la he sentido al actuar o al presenciar un gran concierto.