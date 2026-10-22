El accidente mortal de Larouco: gran conmoción entre los compañeros que intentaron salvarlo

José E.A. (56 años), natural de O Porriño y vecino de Manzaneda, murió este martes tras ser víctima de las picaduras de avispa que sufrió cuando desbrozaba durante un obradoiro de empleo en el que participaba. El suceso ocurrió a las 12,00 horas, momento en el que los integrantes del equipo se encontraban limpiando un terreno próximo a una zona de viñedos del núcleo de Seadur (Larouco).

El operario, que iba provisto de todas las medidas de protección requeridas para el desbroce, no vio el nido de avispas y fue atacado por ellas. Los insectos consiguieron traspasar dentro de los equipos de defensa y provocarle una fuerte inflamación de la garganta, por lo que en el Concello barajaban la posibilidad de que hubiese sufrido un shock anafiláctico. Por otra parte, fuentes consultadas por este diario descartaron que se tratase de ejemplares de Vespa velutina.

Inmediatamente, y mientras uno de los compañeros del obradoiro intentaba reanimarlo, otros daban aviso a los servicios de Emerxencias 061, desde donde se movilizó un amplio dispositivo. Hasta el lugar se desplazaron los técnicos sanitarios de la ambulancia del 061, el helicóptero medicalizado y el médico de Larouco, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de José E.A.

Además, fueron movilizados los voluntarios de Protección Civil de este concello y agentes de la Guardia Civil. A primera hora de la tarde, los agentes continuaban en el lugar donde ocurrió el suceso, a la espera de la llegada del médico forense para que procediese al levantamiento del cadáver.

El suceso causó una gran conmoción entre los compañeros del taller, dedicado a la limpieza y conservación forestal, que forman una docena de alumnos y el profesor. Denominado Coidado Rural, también incluye ocho alumnos en una sección de atención sociosanitaria o ayuda a domicilio que el Concello de Larouco comparte con los de Manzaneda, O Bolo y San Xoán de Río.

La alcaldesa de Larouco, Patricia Lamela, subrayó el “disgusto para la población” que supuso el suceso, lamentando también “o mal rato que pasaron os seus compañeiros”. La muerte también conmocionó Manzaneda, donde el fallecido era muy conocido.