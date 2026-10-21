Qué hacer si te ataca un enjambre de avispas: cómo escapar y actuar ante las picaduras
PUEDE SER MORTAL
Ante un ataque de avispas o velutinas, saber cómo escapar y actuar frente a las picaduras puede salvarte la vida. Estas son las recomendaciones de los expertos
Un ataque de avispas puede convertirse en una emergencia en pocos minutos, especialmente cuando se producen numerosas picaduras o la víctima sufre una reacción alérgica. Saber cómo actuar es fundamental para evitar consecuencias graves.
La presencia de la avispa asiática o velutina en Galicia hace especialmente importante conocer las recomendaciones de los expertos.
Qué hacer si te ataca un enjambre de avispas
Ante un ataque colectivo, lo más importante es escapar rápidamente y buscar refugio. Estas son las principales recomendaciones:
- Alejarse del nido lo más rápido posible.
- Refugiarse en un edificio o vehículo cerrado.
- Proteger la cara, los ojos y el cuello con ropa.
- Evitar agitar los brazos o intentar aplastar las avispas.
- No meterse en el agua, ya que los insectos pueden permanecer sobre la superficie.
Cómo actuar ante una picadura de avispa
Si las picaduras son aisladas y no aparecen síntomas graves, se recomienda lavar la zona con agua y jabón, aplicar frío durante 15 o 20 minutos y evitar rascarse.
Es importante vigilar la evolución de la hinchazón. En caso de recibir numerosas picaduras, debe solicitarse atención médica urgente, incluso si la persona no es alérgica.
Cuándo llamar al 112 por un ataque de avispas
Es fundamental llamar inmediatamente al 112 o al 061 en Galicia si aparecen síntomas como:
- Dificultad para respirar.
- Hinchazón de labios, lengua o garganta.
- Mareos intensos o pérdida de conocimiento.
- Urticaria generalizada acompañada de otros síntomas.
- Vómitos intensos o malestar repentino.
Una reacción alérgica grave puede provocar una anafilaxia potencialmente mortal. Si la víctima dispone de un autoinyector de adrenalina prescrito, debe utilizarlo siguiendo sus instrucciones.
¿Puede ser mortal un ataque de velutinas?
Sí, incluso sin ser alérgico. Un ataque masivo puede introducir una cantidad elevada de veneno en el organismo y provocar complicaciones graves.
Para prevenir estos incidentes, se recomienda no acercarse a los nidos ni intentar retirarlos, especialmente al realizar trabajos de desbroce o jardinería.
Ante un ataque, la prioridad debe ser siempre escapar, protegerse y solicitar asistencia sanitaria cuando sea necesario.
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