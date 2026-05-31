SIN LESIONES DE GRAVEDAD
Un conductor resulta herido tras volcar su coche en un accidente de tráfico en Larouco
SIN LESIONES DE GRAVEDAD
Un conductor tuvo que ser trasladado al Hospital Público de O Barco después de sufrir una salida de carretera en la OU-533, a la altura de la localidad de Portela, en el municipio de Larouco.
El accidente se registró alrededor de las 22.30 horas del sábado, por causas que se desconocen. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Valdeorras, con base en el parque de A Rúa, así como miembros de Protección Civil, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia del 061.
Los servicios sanitarios atendieron al conductor en el lugar del siniestro y posteriormente lo trasladaron al Hospital Público de O Barco para una valoración médica más completa.
Según la información facilitada por los equipos de emergencia, el ocupante del vehículo no presentaba lesiones de gravedad, pese al aparatoso accidente.
Las autoridades se encargaron de regular el tráfico en la zona mientras se realizaban las labores de asistencia y retirada del vehículo.
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