DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Una “cova” de Larouco, centro de interpretación del vino
El concello de Larouco cuenta con un nuevo recurso turístico: una “cova” totalmente rehabilitada para convertirse en futuro centro de interpretación del vino. “Suporá un importante impulso ao enoturismo da comarca de Valdeorras”, subrayó el director xeral de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante su visita ayer a la “cova”, que ha sido recuperada gracias a una actuación incluida en el Plan de Sostibilidade Turística (PSTD) de Valdeorras, gestionado por el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) de Valdeorras.
Esta actuación supuso una inversión de cerca de 150.000 euros y se completó en aproximadamente cuatro meses, transformando el espacio en un nuevo recurso que “dará resposta aos viaxeiros que visiten a comarca de Valdeorras con recursos tan singulares e propios como son as covas”, expresó. La “cova”, una vez adquirida por la Asociación Coveira y cedida para su uso al Concello de Larouco, fue sometida a una rehabilitación integral que incluyó el acondicionamiento general, la fijación de paredes y techo y la instalación de un baño, entre otras mejoras.
El objetivo es que el espacio acoja en el futuro catas y actividades vinculadas al vino de Valdeorras, contribuyendo al desarrollo turístico y económico de la comarca “na liña dos obxectivos de Turismo de Galicia que aposta por dinamizar o rural da man da recuperación do patrimonio e a súa posta en valor turística”, añadió.
Esta intervención se incluye dentro de una de las más de 10 actuaciones del PSTD Valdeorras, una ruta del vino milenaria que cuenta con un presupuesto total de 1,5 millones de euros gestionada por el GDR de Valdeorras, a quien el director de Turismo también agradeció su labor.
